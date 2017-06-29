Страны-гаранты перемирия в Сирии намерены принять на очередной встрече в Астане положение о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников. Об этом в четверг сообщил МИД Казахстана.

«Страны-гаранты намерены принять положение о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести», — указано в комментарии внешнеполитического ведомства республики.

Кроме того, стороны продолжат работу над реализацией положений меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, подписанного ранее в Астане. При этом, 3 июля, накануне встречи, пройдет заседание Совместной рабочей группы.