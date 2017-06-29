Генеральное консульство Узбекистана появится в Екатеринбурге. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, консульский округ охватит территории Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов. В настоящее время эти регионы включены в консульский округ, который базируется в Новосибирске.

Правительству Свердловской области рекомендовано выделить для Генконсульства служебное и жилое помещения и решить другие организационные вопросы, сообщает TagilCity.ru.

На сегодняшний день на территории Екатеринбурга функционируют генеральные консульства Азербайджана, Болгарии, Венгрии, Китая, Киргизии, Таджикистана, Вьетнама, США, Германии и Чехии.