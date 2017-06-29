Кабмин Белоруссии одобрил проект соглашения с Еврокомиссией о финансировании работ по созданию в республике центров для временного содержания нелегальных мигрантов. Соответствующее постановление Совета министров республики было опубликовано в четверг на национальном правовом интернет-портале.

«В целях финансирования проекта «Содействие Республике Беларусь в решении вопросов, связанных с увеличением количества нерегулярных мигрантов», Совет министров постановляет одобрить проект соглашения о финансировании в качестве основы для проведения переговоров», — говорится в документе.

Проект документа предусматривает выделение Еврокомиссией помощи Белоруссии в размере €7 млн для создания в 2017–2020 годах центров временного содержания нелегалов. Эти меры, в частности, обусловлены предполагаемым подписанием между Белоруссией и ЕС соглашения о реадмиссии.