Впервые в новейшей истории военно-морского флота России вертолет Ми-8МТ пролетел более девяти тысяч километров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

По его словам, вертолетчики авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота совершили уникальный перелет от города Оленегорска в Мурманской области до поселка Монгохто Хабаровского края.

Расстояние перелета составило более девяти тысяч километров.

За время перелета вертолетчики 16 раз осуществляли дозаправку на военных аэродромах страны.