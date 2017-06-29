В Омске завершены работы по укладке современных шпал. Всего проложено два пролета длиною 20 м. В городском департаменте транспорта отметили, что эти шпалы инновационные, их безвозмездно предоставило Омску ООО «Современные рельсовые системы» из Москвы.

Рельсы совершенно новые, сообщает РИА «Омск-информ», отмечая, что ранее московское правительство безвозмездно передало Омску пять уже списанных вагонов.

По данным компании-разработчика, трамвайная железобетонная шпала ШТ-02 разработана для оптимизации и уменьшения нагрузки вагона на полотно пути. Еще одно ее достоинство — упругое рельсовое скрепление.

Омск стал десятой площадкой, которая участвует в проекте по внедрению инновационных рельсов. Они уже эксплуатируются, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде.