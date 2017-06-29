Несмотря на сегодняшний политический кризис в отношении России и США, страны заинтересованы в продолжении диалога. Однако РФ и США могут столкнуться с препятствиями в вопросах, касающихся экономического сотрудничества, следует из доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина «Внешняя политика и безопасность. Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017–2024 годы)».

«Россия и США в обозримой перспективе будут сталкиваться с препятствиями в вопросах качественного усиления экономического сотрудничества. Бизнес будет оставаться под давлением взаимных санкций. Однако необходимо сохранять и развивать сотрудничество в тех областях, которые не регулируются санкциями», — говорится в документе.

В ЦСР настаивают на важности сохранения гуманитарных связей, в частности в области науки и образования, между двумя странами.