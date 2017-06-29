Скончался экс-солист группы «Иванушки» Олег Яковлев
Олег Яковлев выступал в составе группы «Иванушки International» с 1998 года. В 2012-м он начал сольную карьеру
Олег Яковлев вместе с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Кириллом Андреевым, 2008 год
Олег Яковлев на концерте, посвященном 20-летию группы «Иванушки International» в 2015 году
Члены группы «Иванушки International» на вручении премии «Золотой граммофон», 2004 год
Солисты группы «Иванушки International» в прямом эфире MTV в программе «Полный контакт», 2005 год
Олег Яковлев во время выступления на концерте в честь 50-летнего юбилея композитора и продюсера Игоря Матвиенко в Crocus City Hall, 2010 год