Центр стратегических разработок призвал расширить политику в отношении Сирии и Ближнего Востока за пределы доминирования военно-политической повестки и заявил о возможности наращивания экспорта в эти страны. Об этом говорится в докладе ЦСР.

Кроме того, в документе российской стороне предлагается выступить в качестве инициатора организации международной конференции по безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

«России следует выходить за рамки сирийской проблемы. Целесообразно выступить с инициативой о создании общерегиональной системы безопасности. Такая инициатива должна быть заранее проработана на экспертном уровне и согласована с ключевыми партнерами России в регионе», — говорится в докладе Центра стратегических разработок. Подчеркивается, что мир в регионе является ключевым условием для его экономического возрождения.

При этом в материалах доклада говорится о необходимости вывести политику России на Ближнем Востоке за пределы доминирования военно-политической повестки. «Возможности экономического взаимодействия используются недостаточно. Инфраструктурные проблемы мешают развитию перспективных торговых отношений. Целесообразно проработать на экспертном уровне совместно с партнерами по ЕАЭС возможность создания новых зон свободной торговли со странами региона», — отмечает ЦСР.