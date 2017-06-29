Ситуация, сложившаяся сегодня в мире киберпреступности, указывает на возможность новых столкновений с подобными эпидемиями, сказал «Известиям» заместитель директора Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин, комментируя масштабную вирусную атаку, которой ранее подверглись ряд компаний и организаций в различных странах мира.

«Петя» (Petya) и «Миша» (Misha) – две вредоносные программы, работающие в комплексе. В этой связке «Петя» отвечает за доставку вируса на серверы и рабочие станции пользователей, а «Миша» – программа-вымогатель. Формально это новые вредоносы, однако они не созданы с нуля – эта модификация существовавших ранее инструментов. Злоумышленники несколько видоизменили их, чтобы они не детектировались антивирусами, и добавили новые способы заражения. По масштабу, по крайней мере на территории СНГ, нынешняя атака сопоставима с глобальной эпидемией WannaCry, которая разразилась в мае этого года», — объяснил эксперт.

По его словам, в то же время пандемия WannaCry заметно мобилизовала ИБ-сообщество, которое на этот раз отреагировало гораздо быстрее и конструктивнее: даже в организациях, которые не пострадали, ИБ-службы работали в режиме 24/7.

«Для сравнения – первая кибератака WannaCry случилась в пятницу, и вплоть до понедельника многие компании даже не озаботились этим вопросом. К сожалению, за столь короткий срок нельзя существенно повысить уровень корпоративной информационной безопасности, но работа в данном направлении ведется», — добавил эксперт.

Он также отметил, что давать конкретные прогнозы по данной проблеме пока сложно.

«Однако ситуация, сложившаяся сегодня в мире киберпреступности, указывает на то, что мы еще не раз столкнемся с подобными эпидемиями. Уязвимость, которая эксплуатировались WannaCry, а теперь «Петей» и «Мишей» – это лишь единственный эксплойт [готовый фрагмент программного кода, позволяющий эксплуатировать ту или иную уязвимость] из десятков украденных у ЦРУ и АНБ за последний год. Понятно, что киберпреступники не стоят на месте, и в будущем нас ждут еще более изощренные атаки», — заключил Янкин.