В Пакистане до 173 человек выросло количество погибших в результате возгорания цистерны с топливом в городе Бахавалпур. В больницах остаются 37 пострадавших, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным СМИ, 25 июня местные жители решили набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, но начался пожар.

Очевидцы сообщали, что причиной возгорания могло послужить курение нескольких человек рядом с местом разлива топлива. Огонь уничтожил десятки автомобилей и мотоциклов.

Ранее сообщалось о 157 жертвах.