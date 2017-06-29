В центре столицы археологи обнаружили старинное надгробие XVII века, принадлежащее Анне Ртищевой, жене Петра Прозоровского, cподвижника царя Петра I. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

«Плита из белого известняка была обнаружена при прокладке водопроводных труб и подготовке к благоустройству по программе «Моя улица», - уточняется в сообщении.

Археологи заметили артефакт в траншее, вырытой вдоль стены Сретенского монастыря. Специалисты считают находку уникальной, так как фронтальная часть плиты выкрашена синим, а не белым цветом. Также на артефакте обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия.

«Обнаружить выкрашенную могильную плиту того времени — большая редкость. Долго считалось, что все они белые только потому, что нестойкие краски полностью сходили с течением времени, - пояснил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Интересно, что надпись, высеченная на надгробии, читается практически полностью.

Найденная плита относится к типу закладных надгробий, которые устанавливали в стену храма над местом погребения или рядом с ним.