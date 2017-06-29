Бульварное кольцо в Москве частично закроют для движения транспорта в выходные из-за укладки нового асфальта в рамках благоустройства по программе «Моя улица». Об этом информирует сайт столичной мэрии в четверг.

Движение будет перекрыто на нечетных сторонах четырех бульваров: на Петровском и Сретенском бульварах — с 19:00 1 июля по 06:00 2 июля, на Тверском и Страстном бульварах — с 19:00 2 июля до 06:00 3 июля.

Кроме того, обновление дорожного покрытия запланировано на Чистопрудном (внешняя сторона) и Яузском (внутренняя сторона) бульварах, эти работы планируется завершить к середине июля.