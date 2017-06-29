Присутствие России на энергетических рынках ЕС в следующие 20 лет сократится, говорится в докладе

(ЦСР) Алексея Кудрина «Внешняя политика и безопасность. Тезисы по внешней политике и позиционированию России в мире (2017-2024 годы)».

«Это связано с политизацией энергетического сотрудничества, поиском ЕС альтернативных поставщиков, инновациям в энергетической сфере», — говорится в документе.

По мнению Центра, России следует диверсифицировать рынки сбыта энергоносителей.

В частности, в ЦСР предлагают дистанцироваться от внутренней полтики ЕС и поддерживать хорошие двусторонние отношения с ведущими европейскими государствами.