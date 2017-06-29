России необходимо значительно облегчить визовый режим для высокообразованных кадров, представителей бизнеса, инвесторов. Об этом говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР), передает «РИА Новости».

По мнению экспертов, ограничение миграционной политики снизит конкурентоспособность страны в привлечении трудовых ресурсов.

«Учитывая задачи технологической модернизации и развития экономики, требуются незамедлительные меры по значительному облегчению визового режима для высокообразованных кадров, представителей бизнеса, инвесторов», - уточняется в докладе.

Аналитики отмечают, что серьезной проблемой для России стал отток квалифицированных кадров.