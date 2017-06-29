29 июня погода в столице останется по-настоящему летней — до 23–25 градусов тепла, без осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».

«В Москве и области переменная облачность, с постепенным уплотнением к вечеру, без осадков. Ветер переменный, 2-7 м/с», — отметили в центре.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в Москве также сохранится в норме — 747 мм рт. ст.

В «Фобосе» также добавили, что в четверг западные и северо-западные районы центрального региона окажутся на пути тёплого атмосферного фронта, который начнёт уплотнять облачность и увеличит вероятность дождей; при этом общий температурный фон региона будет повышаться.