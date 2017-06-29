Прохожие, спасшие 11-месячного мальчика из закрытого «Лексуса» на парковке супермаркета в Томске, не нарушили закон. Об это заявил начальник управления прокуратуры региона Андрей Вяткин на форуме по вопросам защиты прав несовершеннолетних, передает «Интерфакс».

«Действия прохожих, разбивших стекло, чтобы спасти грудного ребенка, абсолютно правомерны», - подчеркнул он.

По словам Андрея Вяткина, никакие разбитые стекла не сравнимы с жизнью ребенка, а вот реакция отца вызывает вопросы.

26 июня томичи спасли ребенка из раскаленного жарой автомобиля. Прохожие не смогли найти отца ребенка и решили разбить окно автомобиля. Позднее владелец автомобиля повел себя агрессивно, бросил ребенка на переднее сиденье внедорожника и уехал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».