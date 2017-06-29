Генпрокуратура РФ совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока создадут специальную группу по защите прав инвесторов. Об этом решении сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка после заседания совместной коллегии двух ведомств.

«Принято решение создать совместную рабочую группу Генпрокуратуры и Минвостокразвития, которая будет в оперативном режиме мониторить все эти вопросы и принимать соответствующие решения», — пояснил генпрокурор. Он подчеркнул, что вопросы инвесторов следует решать максимально быстро.

По словам Юрия Чайки, анализ соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвесторов на Дальнем Востоке проведет главное управление Генпрокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства совместно с министерством. «Крайне важно обеспечить неукоснительное соблюдение гарантий осуществления их деятельности в нашей стране», — отметил генпрокурор.

В проекты по развитию региона с преференциальными режимами для инвесторов уже было заявлено $35 млрд прямых инвестиций, при этом $4 млрд составляют инвестиции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.