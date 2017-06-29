В Иркутской области за минувшие сутки потушили 22 лесных пожара на общей площади более 12,5 тыс. га.На текущие сутки перешло 57 очагов общей площадью более 65 тыс.га.

В регионе ликвидирован 21 очаг. Потушен пожар площадью 134 га на территории национального парка «Заповедное Прибайкалье» в Слюдянском районе. На утро четверга продолжают действовать 26 возгораний, передает «Интерфакс».

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг чрезвычайный - V - класс пожарной опасности прогнозируется почти во всех районах Приангарья.

Ранее сообщалось, что по данным на утро среды зарегистрировано 58 лесных пожаров общей площадью 61 тыс. га. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

«Известия» ранее писали, что на Дальнем Востоке за сутки выгорело более 19 тыс. га леса.