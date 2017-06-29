Шанхайская полиция поймала банду, которая подозревается в организации незаконных аукционов предметами искусства и обман по меньшей мере 9 тыс. коллекционеров на сумму 46 млн юаней (около $6,7 млн).

Всего по делу были задержаны 53 человека, сообщает в четверг газета «Шанхай жибао».

Как удалось выяснить полицейским, мошенники в течение трех лет действовали под вывеской компании «Цзиньтан», которая предлагала услуги по проведению аукционов, за которые с клиентов брали до 40 тыс. юаней или $5,8 тыс.

В итоге на торги приходили подставные лица, которым платили за это по 250 юаней или $36.