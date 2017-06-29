В Японии оппозиционная Демократическая партия совместно с еще тремя политическими объединениями потребовала от правительства внеочередного созыва парламента из-за скандала вокруг министра обороны Томоми Инады. Требование об этом было официально передано в четверг спикеру Тадамори Осиме.

В соответствии с Конституцией Японии, решение о внеочередном созыве парламента принимает правительство, если этого требует более четверти депутатов. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, заявил, что в законе не указаны конкретные сроки для этой процедуры, пишет ТАСС.

Напомним, скандал вокруг Томоми Инады разгорелся после ее выступления в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП)в рамках предвыборной кампании. Она призвала избирателей «от имени Министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП» проголосовать за правящую партию. Оппозиция сразу потребовала от нее уйти в отставку.

В результате Инаде пришлось отказаться от своего заявления уже спустя несколько часов после выступления. Напомним, 23 июня в Токио стартовала избирательная кампания перед выборами в законодательное собрание столичной префектуры. По данным последних опросов, лидирует движение «Жители префектуры - превыше всего» во главе с действующим губернатором Токио Юрико Коикэ.