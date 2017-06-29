Заместитель министра иностранных дел Китая Ли Баоду заявил в четверг, что возможность встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в немецком Гамбурге прорабатывается. Он отметил, что на саммите Си Цзиньпин проведет ряд двусторонних встреч с главами других государств, с которыми обменяется мнениями по различным вопросам.

«Что касается того, проведет ли он двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, в настоящее время по-прежнему прорабатывают этот вопрос, окончательного решения пока нет», – сказал Ли Баодун журналистам.

Он также отметил, что Си Цзиньпин готов встретиться с Трампом, если у него будет такая возможность.