Южная Корея вернула восьмерых моряков из КНДР. Их судно было найдено 23 июня дрейфующим в акватории острова Уллындо.

Около 09.20 по местному времени моряки были перенаправлены на территорию Северной Кореи через пункт передачи в Японском море. По данным береговой охраны Южной Кореи, у судна отказал двигатель. Все находившиеся на члены экипажа пожелали вернуться на родину, пишет «РИА Новости».

Этот инцидент стал пятым по счету с начала года. Южнокорейские спасатели за это время помогли 15 граждан КНДР, лишь двое из них решили остаться в Южной Корее.