За последнее десятилетие Россия вложила в крупные исследовательские проекты в Евросоюзе более €1,5 млрд, заявил в четверг помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«За последние 10 лет мы вложили более €1,5 млрд в создание установок в Европе — во Франции, ФРГ, Швейцарии», — сказал он на 11-м Всемирном экономическом форуме (ВЭФ).

Он также отметил, что российские власти знают, насколько важно для мирового сообщества развитие таких объектов, как Большой адронный коллайдер. Фурсенко заявил, что Россия — один из самых больших спонсоров создания исследовательской инфраструктуры в странах ЕС.

«Наши ученые работают на тех же установках, выступая в качестве носителей культурного кода, не говоря уже о том, что коллайдер — идея российских ученых», — цитирует Фурсенко ТАСС.