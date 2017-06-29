Японская финансовая компания kabu.com Securities Co.,Ltd подверглась кибератаке.

Компания оказывает финансовые услуги в интернете — продажу и покупку акций, валютные операции, заключение трастовых сделок.

В результате кибератаки сайт компании на какое-то время вышел из строя.

Компания подала заявление в полицию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Правоохранительные органы выясняют, имеет ли это отношение к распространившемуся в Европе вирусу-вымогателю. Если будет найдено сходство, то атака на kabu.com Securities Co.,Ltd станет первым случаем деятельности вируса в Японии.