Законы о льготах для инвесторов в ДФО могут принять до конца 2017 года
Министерство по развитию Дальнего Востока намерено добиться принятия до конца 2017 года трех новых законов для инвесторов региона. Они касаются целевых налоговых льгот, увеличения их срока и единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Александр Галушка.
Министр также отметил, что сейчас разрабатываются законопроекты об инвестиционном суде и налоговых соглашениях. По словам Александра Галушка, в среду Совет Федерации одобрил еще два закона о снижении цен на электроэнергию и о расширении Свободного порта Владивосток.
«Уже в этом году цена электроэнергии для предприятий пяти регионов Дальнего Востока снизится до 3 рублей 71 коп. за 1 кВт·ч. Фактически это означает, что цены на электричество для предприятий в Чукотском автономном округе снизятся в 2,5 раза, в Республике Саха (Якутия) — в 1,7 раза, в Сахалинской области — на 37%, в Магаданской области — на 22%, в Камчатском крае — на 10%», — цитирует ТАСС министра.
Министр сообщил, что с 23 июня 2016 года количество инвестиционных проектов на Дальнем Востоке увеличилось с 372 до 673, объем привлеченных инвестиций — с 1,2 до 2,2 трлн рублей.