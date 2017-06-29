Министерство по развитию Дальнего Востока намерено добиться принятия до конца 2017 года трех новых законов для инвесторов региона. Они касаются целевых налоговых льгот, увеличения их срока и единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Александр Галушка.

Министр также отметил, что сейчас разрабатываются законопроекты об инвестиционном суде и налоговых соглашениях. По словам Александра Галушка, в среду Совет Федерации одобрил еще два закона о снижении цен на электроэнергию и о расширении Свободного порта Владивосток.

«Уже в этом году цена электроэнергии для предприятий пяти регионов Дальнего Востока снизится до 3 рублей 71 коп. за 1 кВт·ч. Фактически это означает, что цены на электричество для предприятий в Чукотском автономном округе снизятся в 2,5 раза, в Республике Саха (Якутия) — в 1,7 раза, в Сахалинской области — на 37%, в Магаданской области — на 22%, в Камчатском крае — на 10%», — цитирует ТАСС министра.

Министр сообщил, что с 23 июня 2016 года количество инвестиционных проектов на Дальнем Востоке увеличилось с 372 до 673, объем привлеченных инвестиций — с 1,2 до 2,2 трлн рублей.