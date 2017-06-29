Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, отличающийся сдержанностью и спокойствием, устроил в Белом доме скандал. Как сообщает газета Politico, он на повышенных тонах разговаривал с руководителем кадрового управления Джонни де Стефано за отклонение выдвигаемых кандидатур своих заместителей.

Издание со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что инцидент произошел в минувшую пятницу. По словам очевидцев, Тиллерсон заявил Джонни де Стефано, что он некомпетентен в вопросе назначения сотрудников Госдепартамента. Он также напомнил о том, что Дональд Трамп ранее обещал ему полную свободу в вопросе назначения.

Как отмечают источники издания, во время скандала в помещении находились также руководитель аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс, политический советник и зять Трампа Джаред Кушнер и руководитель аппарата госсекретаря Маргарет Петерлин.