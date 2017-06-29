Сенат США рассматривает проект военного бюджета, в котором предусматривается запрет на использование правительственными структурами продукции компании «Лаборатория Касперского» из-за связей с правительством России.

Как пишет агентство Reuters, данная новость появилась на фоне сообщений о том, что агенты ФБР посетили дома не менее 10 сотрудников компании. Уточняется, что ведомство до сих пор не связалось с компанией по данному поводу. Сама «Лаборатория Касперского» опровергла свои связи с правительством России.

Журналисты также отмечают, что основатель компании Евгений Касперский приглашен для дачи показаний в конгресс США.