Власти Малайзия приняли решение о прекращении выдачи разрешений на работу северокорейским рабочим в качестве собственных санкций против КНДР. Причиной этого стало убийство в феврале 2017 года брата лидера КНДР Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщает агентство Kyodo.

Ранее на территории Малайзии трудились около тысячи северокорейских рабочих, половина из них покинула территорию страны сразу после трагедии в аэропорту. Теперь разрешения на работу для граждан КНДР в Малайзии и вовсе отменены.