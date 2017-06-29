Нефть марки WTI впервые с 19 июня поднялась выше психологической отметки в $45 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до $47,81 за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,28% — до $45,02 за баррель, передает «РИА Новости».

Мировые цены на нефть продолжают расти на данных министерства энергетики США о снижении добычи в стране.