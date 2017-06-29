Режиссер Кира Муратова в числе нескольких сотен кинодеятелей из 57 стран получила приглашение войти в состав Американской академии киноискусств, присуждающей премию «Оскар».

Кира Муратова была выделена за фильмы «Настройщик» 2004 года и «Астенический синдром» 1989 года, получившие специальный приз жюри 40-го Берлинского кинофестиваля. Также успешными работами российского режиссера считаются «Короткие встречи» и «Долгие проводы».

В состав Американской академии киноискусств вправе войти новые обладатели «Оскара» и номинанты на премию. В 2017 году приглашения были направлены 774 кинодеятелям.