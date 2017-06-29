Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что слова британского министра обороны Майкла Фэллона о превосходстве нового британского авианосца «Королева Елизавета» над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» демонстрируют незнание военно-морской науки.

«Экзальтированные заявления главы британского военного ведомства Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» демонстрируют откровенное незнание военно-морской науки», — сказал он журналистам ТАСС.

По его словам, министр не разбирается в сути отличий «авиаматки», которой де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера. Конашенков отметил, что британский авианосец способен лишь выпускать самолеты, находясь в окружении боевых кораблей, судов и подводных лодок. По сравнению с крейсером «Адмирал Кузнецов», оснащенным зенитным, противолодочным и противокорабельным ракетным вооружением, это «всего лишь удобная крупногабаритная морская цель», сказал он.