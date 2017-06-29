Бюджетный комитет Генассамблеи ООН по инициативе США принял решение сократить расходы на операции по поддержанию мира на $0,5 млрд.

Об этом заявила американский постпред при всемирной организации Никки Хейли.

«Проведя здесь всего лишь пять месяцев, мы смогли сократить миротворческий бюджет ООН более чем на полмиллиарда долларов, и мы только принялись за работу», — говорится в письме дипломата.

В американской дипмиссии отметили, что сокращение расходов на миротворческие операции вынудит ООН «работать умнее и более эффективно выполнять возложенные на нее задачи», передает ТАСС.

До сих пор США покрывали свыше 22% регулярного бюджета ООН, который составляет примерно $5,4 млрд, а также 28,5% расходов на миротворческие операции, стоимость которых оценивается в $7,9 млрд. В общей сложности Вашингтон тратит на всемирную организацию и ее программы около $10 млрд.