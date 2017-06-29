В США приняли новые критерии выдачи виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно меморандуму госдепартамента, визы граждане шести стран получат только при наличии тесных семейных или деловых связей в США. Подчеркивается, что они должны представить подтверждение того, что в США у них проживают родители, муж или жена, взрослые дети или братья и сестры.

Сообщается, что новые требования разосланы в среду в американские диппредставительства за рубежом. О каких именно странах идет речь, не уточняется.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп намеревался своим указом приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана.