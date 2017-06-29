В Австралии предъявили обвинения в сексуальных домогательствах главе секретариата Ватикана по экономическим вопросам Джорджу Пеллу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Представитель полиции австралийского штата Виктория Шейн Паттон заявила, что кардиналу Джорджу Пеллу выдвинуты обвинения на основании нескольких исков, касающихся периода с 1970 по 1990 годы.

Расследование исковых заявлений в отношении кардинала ведется уже на протяжении года. В июле 2016-го стало известно, что Пелл может быть причастен к растлению несовершеннолетних.

Джордж Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля, передает «Газета.ру».