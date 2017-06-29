В течение последних суток на Дальнем Востоке сгорело более 19 тыс. га леса. На территории ДФО полыхало 70 природных пожаров, 62 из них в Якутии.

По данным Департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, в минувшие сутки в регионах ДФО возникло девять новых лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила 19,3 тыс. га. Основная ее часть пришлась на Якутию — 19,1 тыс. га.

Всего с начала пожароопасного периода на Дальнем Востоке возникло более 1,2 тыс. лесных пожаров на площади 318 тыс. га. За аналогичный период 2016 года площадь, охваченная огнем, составляла более 1 млн га.