СМИ: в сенате США одобрили проект военного бюджета на 2018 год
Комитет сената США по делам вооруженных сил одобрил проект военного бюджета страны на 2018 финансовый год. Согласно документу, на нужды Пентагона планируется выделить $640 млрд.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Hill.
Уточняется, что еще $60 млрд предлагается выделить на проведение военных операций за рубежом. Глава комитета Джон Маккейн уже заявил, что проект военного бюджета «начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования».
Ранее сообщалось, что администрация американского президента запросила на военные нужды $603 млрд, а также $65 млрд на проведение военных операций за рубежом.