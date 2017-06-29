Комитет сената США по делам вооруженных сил одобрил проект военного бюджета страны на 2018 финансовый год. Согласно документу, на нужды Пентагона планируется выделить $640 млрд.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Hill.

Уточняется, что еще $60 млрд предлагается выделить на проведение военных операций за рубежом. Глава комитета Джон Маккейн уже заявил, что проект военного бюджета «начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования».

Ранее сообщалось, что администрация американского президента запросила на военные нужды $603 млрд, а также $65 млрд на проведение военных операций за рубежом.