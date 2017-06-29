Землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано в Тихом океане в 1023 км северо-восточнее Окленда (Новая Зеландия).

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения имел координаты – 30,39 градуса южной широты и – 177,38 градуса западной долготы.

Эпицентр находился в 101 км восточнее острова Маколи в составе островной дуги Кермадек, передает «Интерфакс».

Ученые оценивают землетрясение как «разрушительное» по интенсивности сотрясений в эпицентре.