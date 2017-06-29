После акции протеста против реформы здравоохранения президента Дональда Трампа у здания конгресса США в Вашингтоне арестовано 40 человек.

По данным газеты Hill, участникам акции было предложено прекратить выступления. Те, кто отказался, были арестованы.

Люди, вышедшие на улицы, скандировали «Здравоохранение сейчас», а в руках у них были плакаты с требованием «Не забирайте наше здравоохранение».

Как сообщалось ранее, Трамп уже допустил, что реформа здравоохранения, которая была одной из ключевых в его предвыборной кампании, не состоится.

По оценке беспартийного бюджетного управления конгресса США, в результате данной реформы медстраховку потеряют 22 млн американцев.