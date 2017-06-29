Жители России потратили на новые автомобили иностранного производства 650 млрд рублей с начала года.

Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Самой востребованной иномаркой на российском рынке оказалась Toyota — на эти машины россияне потратили до 80 млрд рублей. Вторую строчку занял южнокорейский Kia — 74 млрд рублей. Немецкий концерн Mercedes-Benz заработал в России около 60 млрд рублей.

Далее по списку идет корейский Hyundai — до 58 млрд рублей и немецкий BMW — 44 млрд рублей.