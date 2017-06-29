Председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящего визита в Россию, который состоится 3–4 июля, намерен встретиться с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом в четверг, 29 июня, сообщил на брифинге помощник главы МИД Китая Хуэйлай.

«В ходе визита председатель КНР Си Цзиньпин также встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — сказал он.

Ранее сообщалось, что визит Си Цзиньпина в Москву состоится 3–4 июля. Как уточняет «Газета.ру», замглавы Минэкономразвития Алексей Груздев заявил, что для визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву готовится обширная экономическая повестка.