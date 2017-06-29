Украинская военная прокуратура квалифицировала взрыв автомобиля в Донецкой области, в результате которого погиб сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) и еще трое пострадали, как теракт. Об этом в среду, 28 июня, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились военнослужащие СБ Украины, как теракт», — говорится в официальном сообщении.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», взрыв автомобиля Opel Vectra произошел в Константиновском районе Донецкой области.