Сенат США может завершить расследование по РФ до конца года
Комитет по разведке сената США может завершить свое расследование о якобы влиянии России на выборы в США до конца года.
Об этом сообщил журналистам председатель комитета Ричард Бэрр.
«Я бы хотел, чтобы мы закончили работу до конца года. Это возможно», — цитирует сенатора «РИА Новости».
Он уточнил, что представители комитета уже допросили «намного больше» 40 человек, которые располагают необходимой информацией.
Бэрр отметил, что у комитета в июле «будет очень агрессивный график».
«В зависимости от наших планов мы можем удвоить число опрошенных к моменту ухода на каникулы в августе», - сказал он.
Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».