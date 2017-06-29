Комитет по разведке сената США может завершить свое расследование о якобы влиянии России на выборы в США до конца года.

Об этом сообщил журналистам председатель комитета Ричард Бэрр.

«Я бы хотел, чтобы мы закончили работу до конца года. Это возможно», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Он уточнил, что представители комитета уже допросили «намного больше» 40 человек, которые располагают необходимой информацией.

Бэрр отметил, что у комитета в июле «будет очень агрессивный график».

«В зависимости от наших планов мы можем удвоить число опрошенных к моменту ухода на каникулы в августе», - сказал он.

Москва неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».