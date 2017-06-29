Американский автопроизводитель Ford отзывает 400 тыс. фургонов и автобусов Transit, выпущенных с января 2014 года по настоящее время в США.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в автомобилях была обнаружена опасность возникновения трещин в гибком сцеплении, которые могут привести к разделению карданного вала и потере движущей силы или, наоборот, к непреднамеренному движению припаркованных машин.

Кроме того, отделение карданного вала от коробки передач может привести к повреждению окружающих компонентов, в том числе тормозных и топливных магистралей.

В автоконцерне отметили, что данная неисправность не привела ни к одному несчастному случаю, а отзыв автомобилей вызван мерами предосторожности.