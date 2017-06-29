Суд арестовал жителя Сахалинской области, который насмерть сбил 21-летнюю девушку на пешеходном переходе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, подозреваемый дал признательные показания.

ДТП произошло 24 июня в Невельске. По предварительным данным, 31-летний местный житель на автомобиле Меrсеdеs, находясь в состоянии опьянения, сбил девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее сообщалось, что сахалинцы начали сбор подписей под петицией президенту России Владимиру Путину с требованием максимального наказания для виновника ДТП.