В КНДР заявили, что не откажутся от разработки ядерного оружия
КНДР не откажется от разработки ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен отметив, что оно им нужно для защиты суверенитета страны и прав ее народа от угрозы со стороны США.
«Пройдя через суровые испытания, корейский народ пришел к выводу, что единственный способ отстоять свое право на жизнь и суверенитет — это симметрично ответить на ядерную угрозу. Кто бы что ни говорил, какие бы санкции, давление и военные нападки ни последовали, мы не отступимся от создания ядерных сил, которые призваны защитить суверенитет страны и право народа на существование», — цитирует Ким Ин Рена ТАСС.
Обращаясь к членам Совета Безопасности ООН, северокорейский дипломат напомнил о принятой 2 июня очередной санкционной резолюции в отношении КНДР. Ким Ин Рен также заявил, что США хотят «получить военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществить свою мечту мирового господства».
Напомним, Северная Корея не прекращает проведение ракетных испытаний. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР протестировала несколько противокорабельных ракет.