КНДР не откажется от разработки ядерного оружия. Об этом заявил постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен отметив, что оно им нужно для защиты суверенитета страны и прав ее народа от угрозы со стороны США.

«Пройдя через суровые испытания, корейский народ пришел к выводу, что единственный способ отстоять свое право на жизнь и суверенитет — это симметрично ответить на ядерную угрозу. Кто бы что ни говорил, какие бы санкции, давление и военные нападки ни последовали, мы не отступимся от создания ядерных сил, которые призваны защитить суверенитет страны и право народа на существование», — цитирует Ким Ин Рена ТАСС.

Обращаясь к членам Совета Безопасности ООН, северокорейский дипломат напомнил о принятой 2 июня очередной санкционной резолюции в отношении КНДР. Ким Ин Рен также заявил, что США хотят «получить военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе и осуществить свою мечту мирового господства».

Напомним, Северная Корея не прекращает проведение ракетных испытаний. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР протестировала несколько противокорабельных ракет.