Руководитель разведывательного управления минобороны США Винсент Стюарт считает, что в ближайшие 10 лет «уверенность и возможности России могут возрасти», об этом говорится в докладе РУМО.

Документ под названием «Военная мощь России» должен быть опубликован позднее в среду, но попал в распоряжение информагентства Associated Press.

В докладе также отмечается, что Россия «намерена использовать военную мощь для обеспечения стабильности на ее собственных условиях».