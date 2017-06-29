Нападающим футбольного клуба «Ростов» Сердаром Азмуном интересуется итальянский «Лацио». Об этом сообщает издание Sky Sport Italia.

По информации журналистов, клуб заинтересовался иранским спортсменом после того, как упустил форварда английского «Сандерленда» Фабио Борини, который перейдет в «Милан».

Сам Азмун в настоящее время находится в расположении казанского «Рубина» и близок к переходу в команду, уточняет «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне иранец принял участие в 41 матче во всех турнирах, отметившись 12 голами и шестью результативными передачами.

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