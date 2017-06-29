Робот R2-D2 из «Звездных войн» продан на аукционе в США за $2,76 млн. Лот ушел с молотка на торгах аукционного дома Profiles in History в городе Калабасас.

Как передает агентство The Associated Press, робот R2-D2 стал главным лотом торгов. На аукционе также был выставлен световой меч Люка Скайуокера из первых двух эпизодов. Его купили за $450 тыс. Шлем Дарта Вейдера ушел с молотка за $96 тыс.

Легендарная киносага «Звездные войны» состоит из восьми фильмов, а также большого количества анимационных сериалов, мультфильмов, комиксов, книг и игрушек. Изначально франшиза была придумана и реализована режиссером Джорджем Лукасом.