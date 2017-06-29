В 2016 году объем находящейся в обращении денежной наличности в России увеличился на 271 млрд рублей, из них 264 млрд – банкноты. Об этом говорится в годовом отчете Центробанка.

Как пояснили «Известиям» в ЦБ, увеличение количества наличных денег происходит во многих странах мира. Если в России рост составил 6,6%, то в Великобритании – 9%. При этом использование наличных денег активно идет на спад. В 2016 году по России около 2/3 объема розничных платежей было совершено с использованием наличных денег, при этом еще четыре года назад этот показатель превышал 80%.

В ЦБ также сообщили о росте затрат на организацию денежного оборота, куда входит чеканка монет и печать купюр. Если в 2015 году организация этих процессов обошлась в 7,6 млрд, то в 2016 – уже в 9,75 млрд. Это обусловлено ростом цен на цинк, сталь и никель.

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«Центробанк не сдержал оборот наличных»