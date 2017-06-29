Министерство обороны России увеличит армейскую авиацию — Восточный и Центральный военные округа пополнятся двумя новыми бригадами. Об этом «Известиям» сообщили близкие к ситуации источники.

По информации издания, основная задача новых частей — это поддержка наземных войск. Их основная техника — вертолеты.

Новая часть Восточного военного округа будет базироваться в Хабаровске, Центрального — в Новосибирске.

В составе каждой бригады четыре эскадрильи и одно звено. Две боевые эскадрильи оснащены ударными вертолетами Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35М. Транспортно-боевая и транспортная эскадрильи выполняют свои задачи на винтокрылых Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-8МТВ-5. Кроме того, для перевозки сверхтяжелых негабаритных грузов и техники есть одно звено «летающих коров» — тяжелых транспортных вертолетов Ми-26.

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Армейская авиация набирает высоту